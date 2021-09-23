В НИИ Склифосовского провели первую операцию новым гамма-ножом

Это уникальная операция

В Институте Склифосовского провели уникальную операцию и спасли жизнь пациенту, удалив сложную опухоль головного мозга. Пожилой человек поступил в клинику в крайне тяжёлом состоянии, счёт шёл на минуты. Но высокий профессионализм московских врачей и новейшая техника помогли хирургам аккуратно удалить метастазы в самых труднодоступных участках головы.

Футуристическое оборудование, люди в белых халатах надевают на мужчину шлем… Непосвященный человек может принять происходящее за кадры фантастического фильма. Однако это подготовка к хирургической операции. До последнего времени Евгений Шкрябко был уверен, что абсолютно здоров.

"Я никогда до 62 лет не обращался к медикам. У меня даже карточки не было в амбулатории. А тут начало подниматься давление и болеть голова", - рассказывает он.

Исследования показали: у пенсионера артерио-венозная мальформация. Диагноз объяснятся просто: в голове у мужчины переплелись вены и артерии. В любое время любой из сосудов может разорваться, и у человека случится внутричерепное кровоизлияние. В другой больнице Евгению Шкрябко сделали операцию, однако такого оборудования, как в НИИ Склифосовского там не было и врачи института Скорой помощи провели второй этап лечения.

"Гамма-нож и облучение высокодозное запускают каскад реакций в стенки сосуда, за счет чего начинается утолщение сосудистой стенки, он постепенно заполняется и мальформация перестает функционировать", - говорит заведующая Центром радиохирургии НИИ Скорой помощи имени Склифосовского Ольга Евдокимова.

Гамма-нож применяют в России уже 5 лет. Это установка для лечения опухолей и мальформаций. Излучением хирурги разрушают ДНК больных клеток, не нанося при этом вред здоровым. Раньше врачи использовали металлическую рамку. В ней больному сложно держать голову неподвижно, а ведь операции могут занимать до четырех часов. Эта – из эпоксидной смолы и стекловолокна легче, а также удобней. Пациент, который находится в сознании во время процедуры, может попить воды или даже что-то съесть. Но главное: с помощью новой рамки врачи получают более точные исследования.

"Эта рамка не должна давать серьезных искажений в ходе ангеографии. И этот аппарат последней модели Icon теперь способен лечить пациентов с более глубоким спектром патологий", - объясняет врач-нейрохирург НИИ Скорой помощи им. Склифосовского Вячеслав Рак.

Восстановление сосудов у Евгения Шкрябко займет несколько месяцев. Потом ему предстоят многочисленные обследования. Но пенсионер уже чувствует, что потихоньку стал возвращаться к тому состоянию, когда сможет назвать себя абсолютно здоровым.

Иван Колесников, Валерия Рождественская, Николай Мурашов, "ТВ Центр".

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