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Яркая осень: в Москве открылась неделя моды Seasons Fashion Week

15:18
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Около 20 дизайнеров покажут свои коллекции

Во всем мире сейчас проходят Недели моды. Показы уже начались в Нью-Йорке и Милане, а в Лондоне, наоборот,  завершились, на днях. Теперь и Москва готова показать, на что способны самые талантливые и креативные российские дизайнеры. Они уже представили своё видение последних тенденций fashion-индустрии.

В стильных нарядах от именитого русского кутюрье модели вышагивают по подиуму, обустроенному прямо посреди торговой галереи Seasons на Охотном ряду (она же "Модный сезон" в недавнем прошлом). В отличие от остальных сентябрьских показов, по традиции отдающим предпочтение коллекциям уже будущего лета, на неделе моды "Seasons Fashion Week", как и на улице - осень.

"Своей неделей моды мы хотели, конечно, не только привлечь внимание к галерее. Но в том числе поддержать новых, молодых дизайнеров. Потому что не секрет, что этот год был очень тяжелый, выжили немногие, а те, кто выжил, они должны держаться ближе друг к другу и помогать", - говорит директор по развитию торговой галереи Seasons Лидия Александрова.

А всего в течение этой недели свои коллекции на подиуме галереи представят порядка 20 дизайнеров - известных и начинающих. Тут же в корнерах брендов обновки можно примерить. А после посетить лекции и мастер-классы от экспертов из мира моды. Главная тема на повестке - влияние пандемии на fashion-индустрию и ее дальнейшие пути развития.

"Любая неделя моды, даже организованная в таком центре - это прекрасно. Есть возможность показать себя, есть возможность обычным людям прийти и вдохновиться чем-то красивым. А самое главное, что это возможность одежды находиться в своём месте!" – говорит стилист Влад Лисовец.

Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации на сайте seasonsfashionweek.ru. Там же можно ознакомиться и с подробным расписанием. Праздник моды завершится уже в это воскресенье.

Татьяна Сидорова, Николай Карбанов, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".

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