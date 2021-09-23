"И место, и гроб": певец Шура рассказал о подготовке собственных похорон

Артист признался, что это удовольствие не из дешевых

Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, активно готовится к собственным похоронам. 46-летний артист уже обзавелся всеми необходимыми атрибутами.

Шура не только приобрел участок на Даниловском кладбище, где рассчитывает найти упокоение — на этом месте уже посадили березку. Певец признался, что удовольствие не из дешевых.

Оградой на кладбище станут кованые элементы с кровати, на которой сейчас спит звезда. Медведев рассказал, что 18 лет назад сам придумал дизайн своего ложа и украсил его изображениями виноградных гроздьев. Пожилые соседки так и говорили Шуре, когда кровать заносили в квартиру при очередном переезде: "Уже оградку домой понес".

Гроб знаменитости преподнес давний поклонник. Шура поделился, что домовина двухдверная.

Певец подтвердил свое философское отношение к похоронам, напомнив, что "все там будем". Он привел в пример собственную бабушку, которая заранее велела родне не плакать на ее похоронах, а смеяться и петь веселые песни, сообщает "Пятый канал".

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