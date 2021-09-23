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Кислотные дожди могут обрушиться на Францию

14:30
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Они придут уже на этих выходных

Жителей Франции предупредили о вероятности кислотных дождей на выходных – 25 и 26 сентября.
Ученые предупредили о новой опасности из-за извержения вулкана на Канарах

Причина необычного явления - извержение вулкана на испанском острове Пальма. Вулкан выбрасывает в воздух по несколько тонн оксида серы ежедневно. В результате образовалось целое облако газа, которое может вызвать кислотные дожди на находящихся под ним территориях.

"Сера вступает в реакцию с водяным паром в воздухе, в результате чего образуется серная кислота, которая вызывает кислотные дожди", заявил глава метеорологической службы телеканала BFMTV Кристоф Персон.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг, началось 19 сентября. Под землей скопилось много лавы, поэтому извержение может затянуться на недели или даже месяцы.

По последним данным, повреждены порядка сотни домов, пять тысяч человек пришлось эвакуировать. Лава идет со скоростью 700 метров в час. Это вряд ли приведет к человеческим жертвам, но потоки жидкого огня сносят все на своем пути.

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