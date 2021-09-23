Fitch улучшило прогноз по динамике ВВП России

Агентство ожидает рост показателя на 4,3% по итогам 2021 года

Международное рейтинговое агентство Fitch скорректировало прогноз по динамике ВВП России в период с 2021 по 2023 годы.

Аналитики полагают, что по итогам 2021 года показатель вырастет на 4,3%. Это на 0,6 процентного пункта превышает уровень, названный агентством в июне. Улучшение прогноза объясняется изменениями в законодательстве для устранения структурных ограничений роста при сохранении макроэкономической стабильности. Также отмечается значительное укрепление бюджетных и внешних накопительных буферов России за счет стабильно высоких цен на нефть и других доходов.

В 2022 году Fitch ожидает рост российского ВВП на 2,75%, в 2023 году — на 2%. Это соответствует июньскому сценарию агентства.

Уровень инфляции, по мнению специалистов Fitch, достигнет в России 6% в 2021 году, 4,2% — в 2022 году и 4%— в 2023 году.

В агентстве назвали отрицательными факторами влияния на российскую экономику дополнительные санкции, усиление влияния волатильности нефтяных цен и ухудшение суверенного платежного баланса, сообщает ТАСС.

Прогноз по динамике российского ВВП ранее изменила Организация экономического сотрудничества и развития. Аналитики ОЭСР полагают, что в 2021 году показатель увеличится лишь на 2,7%. В мае организация прогнозировала рост на 3,5%.

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