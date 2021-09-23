Глава Марий Эл доложил Путину об успехах региона

Встреча прошла в режиме видеоконференции, поскольку президент на самоизоляции

Развитие республики Марий Эл Владимир Путин обсудил с главой региона Александром Евстифеевым. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Евстифеев доложил президенту о ситуации с коронавирусом, в регионе активно идет вакцинация. Кроме того, растет промышленное производство, объемы сельского хозяйства. Также речь зашла о реализации нацпроектов "Безопасные дороги" и "Образование". В республике открыли 15 детских садов. Введены в эксплуатацию пять школ.

Евстифеев: "Самое важное, за что вся республика благодарит вас, Владимир Владимирович, в республике не было перинатального центра. С прошлого года строительство идёт. 1 декабря мы перинатальный центр сдаём. Это актуальнейшая тема, потому что младенческая смертность в республике была недопустимо высокой. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам за заботу о Республике Марий Эл, спасибо за заботу о её жителях".

Путин: "Александр Александрович, у вас действительно ситуация развивается хорошо в республике в целом, хорошие показатели по основным направлениям работы: и инвестиции в основной капитал увеличиваются, стройка на очень хорошем уровне, а стройка, как известно, тянет за собой очень многие другие секторы, и решает вопросы обеспечения жильём людей. В то же время сохраняется высокая доля аварийного жилого фонда. Вы об этом тоже знаете. Вы знаете также, что сейчас правительство принимает решение по продолжению программ ликвидации аварийного жилого фонда. Вам обязательно нужно своевременно сделать соответствующие заявки и вписаться в эти программы".

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