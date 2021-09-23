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Боец Федор Емельяненко поступил в магистратуру на садоводство

15:02
  • четверг
  • 23 сентября 2021

На бюджет

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко поступил в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I.
Федор Емельяненко решил получить диплом по садоводству

Спортсмен будет учиться на заочном отделении факультета агрономии, агрохимии и экологии. Емельяненко выбрал направление "Садоводство", рассказал РИА Новости врио ректора вуза.

Для поступления ему пришлось сдавать внутренние экзамены по дисциплинам "плодоводство" и "виноградарство". Емельяненко набрал 9 баллов из 10 возможных, тем самым обеспечив себе бюджетное место.

Емельяненко зачислят в вуз с 1 октября 2021 года, срок обучения – 2 года и 6 месяцев.

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