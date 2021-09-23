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Спецпредставитель разъяснил позицию России по признанию талибов

15:28
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Речь о признании запрещенного в России движения "Талибан" сейчас не идет

Речь о признании российской стороной талибов (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) в настоящее время не идет. Об этом в четверг, 23 сентября, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
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При этом Хакимов подчеркнул, что важно налаживать контакты с Кабулом в целях организации конструктивной помощи Афганистану.

Комментируя заявку новых афганских властей на получение членства в Шанхайской организации сотрудничества, спецпредставитель российского лидера подчеркнул, что по объективным причинам о практическом рассмотрении этой заявки речь также не идет. Тем не менее, позиция членов ШОС остается неизменной: как соседи они готовы оказывать содействие в экономическом восстановлении Афганистана, в его развитии и дальнейшем подключении к взаимодействию.

При этом "есть общее понимание, что основную ответственность за социально-экономическое восстановление Афганистана должны нести те страны, которые присутствовали там на протяжении 20 лет и активно участвовали не столько в строительстве и возрождении, а в разрушении экономическом", цитирует Хакимова РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел рассказали, что спецпредставители России, Китая и Пакистана договорились с "Талибаном" поддерживать контакты в интересах мира и процветания Афганистана.

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