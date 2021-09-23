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"Роскосмос" объявил тендер по подготовке к высадке человека на Луну

15:37
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Сумма контракта составит 1,7 млрд рублей

Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на изучение вопросов организации пилотируемых полетов на Луну и высадки на естественный спутник Земли.
Запуск российской автоматической станции на Луну перенесли

Согласно документации, целями конкурсной работы является разработка предложений, рекомендаций и требований к технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники для реализации пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем.

Первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемом транспортном корабле, говорится в документе на официальном сайте госзакупок. Сумма контракта, который "Роскосмос" планирует заключить с победителем тендера, составляет 1,7 млрд рублей.

4 сентября президент России Владимир Путин осмотрел ход строительства стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный в Амурской области.

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