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Пострадавшим в ДТП на Ставрополье выплатят по 2 миллиона рублей

15:28
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Перевозчик был застрахован

Выплаты в размере до 2 миллионов рублей получат пострадавшие в ДТП с участием маршрутной "Газели" на Ставрополье. Как сообщил мэр города Евгений Моисеев, перевозчик был застрахован.
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье возросло до 16

"Все пострадавшие пассажиры получат страховые выплаты за причинение вреда жизни, здоровью и также имуществу в сумме до 2 млн рублей, поскольку гражданская ответственность перевозчика была застрахована по договору страхования. Возмещение будет выплачено в установленных законом и договором размерах", - написал Моисеев на своей странице в Instagram.

Маршрутный микроавтобус столкнулся с автомобилем Toyota Corolla  в Железноводске вечером 22 сентября. В Госавтоинспекции считают, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля. Водитель и пассажир Toyota погибли на месте. Водитель маршрутки и 15 пассажиров были доставлены в больницу, передает ТАСС.

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