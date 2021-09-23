Стало известно название лоукостера S7

Оно отражает цель новой авиакомпании - соединить российские города

Авиакомпания S7 раскрыла название нового российского лоукостера. Он будет называться Citrus.

"Название не только отражает цель авиакомпании - соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий", - сообщили в пресс-службе S7.

Лоукостер займется организацией прямых межрегиональных рейсов преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области.

Парк авиаперевозчика будет состоять из самолетов Airbus A320neo. Предполагается, что к 2024 году у лоукостера будет более 20 самолетов.

Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022 года.

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