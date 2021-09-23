Синоптик рассказал, когда в Москву придет "старое" бабье лето

Одновременно с ним наступит золотая осень

Жителей Москвы ожидает так называемое "старое" бабье лето. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

Эксперт уточнил, что в период с 24 по 26 сентября в столичном регионе будет "закручиваться "осой" циклоническая спираль". Из-за этого прогнозируется облачная погода и дожди. Температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы: 3-8 градусов выше нуля по ночам и плюс 7-12 градусов днем.

Однако 28 сентября ситуация начнет меняться благодаря двум барическим максимумам – скандинавскому и сибирскому. На Русском Севере сформируется мощный антициклональный зонт, который с каждым последующим днем будет расти. Под его прикрытием постепенно окажется большинство регионов европейской части России.

Москва попадет в центр этого атмосферного "купола" в среду, 29 сентября. Атмосферное давление вырастет до 760 миллиметров ртутного столба. Погода ожидается солнечная и сухая — настоящее "старое" бабье лето, по выражению Тишковца. Одновременно с ним наступит один из красивейших периодов года — золотая осень.

Хотя ожидать очень высоких температур в это время не стоит, все же воздух будет прогреваться до 10-15 градусов в течение дня. Дефицит тепла будет компенсирован обилием солнечного света – индекс ультрафиолета повысится с нуля до трех единиц.

Подобная погода продержится минимум пять суток, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее синоптики пообещали, что бабье лето в столичном регионе все же будет – причем длинное. В этот период дожди прекратятся, небо прояснится, в столице станет теплее.

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