Минздрав уточнил состояние пострадавших при стрельбе в вузе

Двум пациентам в ближайшие дни проведут операции
Минздрав уточнил состояние пациентов, получивших ранения при стрельбе в пермском университете.
"В федеральных клиниках Минздрава России получают лечение семь пострадавших из Перми, из них четверо находится в стабильно тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Двум пациентам в ближайшие дни проведут операции.
Кроме этого, в клиниках Перми на лечении находятся 11 человек. Их состояние оценивается как средней тяжести или удовлетворительное, передает РИА Новости.
Стрельба в государственном вузе Перми произошла утром 20 сентября. Шесть человек погибли, десятки пострадали.
Ранее президент России Владимир Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми. По указу главы государства младший лейтенант Константин Калинин награжден орденом Мужества. Старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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