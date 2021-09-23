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Минздрав уточнил состояние пострадавших при стрельбе в вузе

16:15
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Двум пациентам в ближайшие дни проведут операции

Минздрав уточнил состояние пациентов, получивших ранения при стрельбе в пермском университете.

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"В федеральных клиниках Минздрава России получают лечение семь пострадавших из Перми, из них четверо находится в стабильно тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Двум пациентам в ближайшие дни проведут операции.

Кроме этого, в клиниках Перми на лечении находятся 11 человек. Их состояние оценивается как средней тяжести или удовлетворительное, передает РИА Новости.

Стрельба в государственном вузе Перми произошла утром 20 сентября. Шесть человек погибли, десятки пострадали.

Ранее президент России Владимир Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми. По указу главы государства младший лейтенант Константин Калинин награжден орденом Мужества. Старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".

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