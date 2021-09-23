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Турецкие врачи привили от коронавируса младенцев

16:11
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Медики перепутали вакцины

Турецкие врачи по ошибке делали прививки от коронавируса детям в возрасте до года. По данным профессора медицинского факультета Эгейского университета доктора Зафера Куругеля, малышам ошибочно вводили вакцину от COVID-19 вместо вакцины против гепатита В.
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"Каких-либо побочных эффектов выявлено не было даже с учетом того, что дети получали высокие дозировки вакцин. Подобные случаи происходили с детьми в том числе в возрасте 1 и 6 месяцев", - заявил профессор в эфире телеканала NTV.

Министерство здравоохранения Турции сообщило о начале служебной проверки по факту заявлений Куругеля. Сколько всего подобных случаев произошло в республике, не сообщается.

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