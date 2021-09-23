В Петербурге задержали африканцев, обманувших итальянский ФК

Злоумышленники реализовали криминальную схему, связанную с международным трансфером игрока из датского клуба

Дерзкую аферу со сложной географией, от которой мог ощутимо пострадать популярный итальянский футбольный клуб, смогли пресечь полицейские в России. Невероятные приключения начались с того, один из футбольных клубов заявил о готовности расстаться со своим игроком. 800 тысяч евро за его трансфер перевели из Италии, но попали они на счета четверых друзей-африканцев в Санкт-Петербурге. Завершилось всё как в остросюжетном детективе - штурмом и попыткой сбежать через балкон.

Оперативники врываются в квартиру в одном из домов города Мурино Ленинградской области. На одного мужчину надевают наручники сразу у входа. Второго для этого сначала приходится спасать. От правоохранителей молодой человек решает спрятаться с внешней стороны балкона на 17 этаже.

Оставшимся внизу сотрудникам ФСБ удаётся снять, как их коллеги затаскивали незадачливого беглеца обратно в квартиру. Всего в ходе спецоперации в Мурине под стражей оказались четверо выходцев из Западной Африки. В том числе гражданин России, уроженец Верхней Вольты (сейчас это Буркина-Фасо) и трое граждан Федеративной Республики Нигерия. Их подозревают в крупном мошенничестве. По версии следствия, криминальный квартет пытался заработать на международном трансфере футболиста из Дании в итальянский клуб, не имея при этом никакого отношения к миру футбола.

"По своим каналам они получили информацию, что игроком интересуется популярная итальянская команда. Предприимчивые иностранцы обратились к своему знакомому, нелегально проживавшему в России. Он изготовил поддельный паспорт на вымышленное имя. Предъявив его в одном из банков Санкт-Петербурга, сообщники открыли счёт. Затем указали его реквизиты в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба и направили итальянской стороне", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Интересно, что в банке никого не смутило то, что в поддельном паспорте в графе имя стояла аббревиатура FC - то есть футбольный клуб, а вместо фамилии было написано название датской команды-продавца. Не заподозрили подвоха и сами итальянцы. На предложенный банковский счёт они перевели мошенникам 800 тысяч евро. Часть похищенных денег лже-агенты успели потратить. На оставшуюся сумму - свыше 57 миллионов рублей - это около 670 тысяч евро - наложен арест.

При обыске в квартире подозреваемых были изъяты несколько банковских и миграционных карт, печати и штампы, поддельные паспорта, а также электронные носители информации. Всё это теперь составит доказательную базу для уголовного дела.

Оксана Фомичева, Дмитрий Денежкин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram