Бейсджамперам после приземления на Ленинский проспект грозит штраф

Молодые люди спрыгнули с крыши многоэтажки прямо на магистраль

Московская полиция изучает кадры экстремального видео, которое появилось в соцсетях. Парашютисты бейсджамперы приземляются на оживленную столичную магистраль, спрыгнув с крыши многоэтажки. Смелые действия этих людей нередко приводят к трагедиям. Нарушителей, скорее всего, задержат и, может быть, даже оштрафуют. Но остановит ли это других искателей славы.

Скучающие в пробке водители взбодрились! Сколько именно было парашютистов – четверо или пятеро - в соцсетях спорят весь день. Когда сделаны кадры, тоже непонятно. Прыгали, по всей видимости, с расположенной рядом высотки. Несмотря на ветер и дождь, они умело приземлились среди плотного потока машин. Так, увы, бывает не всегда. Правила безопасности, запрещающие прыжки с парашютом в черте города, написаны кровью, констатируют специалисты. Навредить можно себе и окружающим.

Джамперы, как называют себя экстремалы, в основном люди молодые. Гормоны играют, критическое мышление притупляется, поясняют психологи. Покорители высоты редко задумываются о последствиях. В Подмосковье, например, молодой человек погиб, сорвавшись с радиовышки. А это кадры из Краснодара. Зацепившись за внешний блок кондиционера, парашютист повис в воздухе. Бедолагу через окно впустили в квартиру, не став предъявлять претензий. Столичных экстремалов манят башни комплекса "Москва-Сити". Монумент покорителям космоса на ВДНХ. Ну, и, конечно, сталинские высотки. Их, правда, в основном предпочитают руферы. Не задумываясь о том, что эффектное селфи может стать последней фотографией в жизни.

"Это опять же вопрос привлечения внимания. Можно бесконечно прыгать в поле, но об этом никто не узнает, если не стать каким-то рекордсменом. Если вы прыгаете с высотки, то о вас сообщат в новостях, о вас узнает гораздо больше людей", - пояснила психолог Ольга Никитина.

Миллионные просмотры в соцсетях. На вооружение прием взяли и маркетологи, нанимая джамперов для рекламы. Ролики, правда, могут стать важной уликой в административном деле. Максимум, что грозит нарушителям – штраф в размере пять тысяч рублей за незаконное проникновение на территорию охраняемого объекта, но обычная многоэтажка такого статуса не имеет.

Парашютистов с Ленинского теперь разыскивает полиция. В соцсетях, впрочем, уже иронизируют - быть может, они просто облетали пробку. Судя по дорожной ситуации последних дней, по воздуху, действительно, значительно быстрее.

Матвей Шестаков, Валерия Дзгоева, Сергей Сенченко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram