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Врачи назвали признак смертельно опасного уровня холестерина

16:41
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Высока угроза инсульта или сердечного приступа

Угрожающе высокий уровень холестерина в крови приводит к замедлению роста ногтей на ногах. О признаке смертельно опасного состояния рассказали журналистам представители клиники Mayo Clinic.
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Как поясняют медики, рост ногтей замедляется из-за того, что холестерин сужает сосуды и ограничивает кровоток. Кроме того, после активной деятельности пациент может почувствовать болезненные судороги в икроножных мышцах. Признак проблем с артериями также онемение в ногах, у больных мерзнут голени и стопы, выпадают волосы.

Врачи напоминают, что высокий уровень холестерина повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Происходит закупорка артерии, что провоцирует инсульт или сердечный приступ. Рекомендации медиков - активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров, пишет Daily Express.

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