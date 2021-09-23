Помощнику Зеленского предоставили охрану после покушения

Этим занялась СБУ

Первому помощнику президента Украины Владимира Сергею Шефиру предоставили охрану. Так решила Служба безопасности Украины после того, как автомобиль Шефира обстреляли под Киевом. Под охраной также семья политика.

"Шефиру, как пострадавшему в уголовном производстве, а также его семье была предоставлена охрана. Следователи полиции подали соответствующие документы в СБУ. Сейчас пострадавший и его семья находятся под охраной Службы безопасности", - сообщил источник в правоохранительных органах изданию "Украинская правда".

Покушались на Шефира 22 сентября, в его машину попало более 10 пуль. В пропрезидентской фракции "Слуга народа" считают, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов или противодействием олигархов. Не исключают и "российский след".

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