Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении границы

Российский самолет соблюдал все правила полетов

Заявление эстонских властей о нарушении воздушного пространства республики российским военным самолетом не соответствуют действительности. А-50 летел с включенным транспондером, поддерживал постоянную связь с эстонскими диспетчерами – и со стороны последних никаких претензий не было, заявили в Минобороны России.

"Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - приводит сообщение российского военного ведомства "Интерфакс".

Ранее в Таллине заявили, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 нарушил воздушную границу Эстонии при перелете из Калининградской области. Якобы самолет летел с выключенным транспондером и не отвечал на запросы эстонских диспетчеров.

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