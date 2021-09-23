ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении границы

17:38
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Российский самолет соблюдал все правила полетов

Заявление эстонских властей о нарушении воздушного пространства республики российским военным самолетом не соответствуют действительности. А-50 летел с включенным транспондером, поддерживал постоянную связь с эстонскими диспетчерами – и со стороны последних никаких претензий не было, заявили в Минобороны России.
В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Балтийским морем

"Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - приводит сообщение российского военного ведомства "Интерфакс".

Ранее в Таллине заявили, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 нарушил воздушную границу Эстонии при перелете из Калининградской области. Якобы самолет летел с выключенным транспондером и не отвечал на запросы эстонских диспетчеров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50
Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.