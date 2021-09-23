Лавров передал президенту Боливии привет от Путина

Луис Арсе передал российскому лидеру наилучшие пожелания в ответ

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Боливии Луисом Арсе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке передал ему короткое послание от российского лидера Владимира Путина.

"Передаю вам наилучшие пожелания от президента Путина", - сказал российский министр в начале встречи.

"И ему (передайте)", - ответил Арсе.

Лавров добавил: "Он знает, что скоро у вас день рождения. Он надеется, что вы как следует отметите его".

Далее встреча продолжилась в закрытом для прессы режиме, передает РИА Новости.

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