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Стартовала подготовка преподавателей к "Уроку цифры" по искусственному интеллекту

17:47
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Занятие пройдет с 27 сентября по 10 октября

В рамках образовательного проекта АНО "Цифровая экономика", Минцифры и Минпросвещения России с 27 сентября по 10 октября будет проходить "Урок цифры" по искусственному интеллекту и машинному обучению.

"Урок цифры" будет состоять из двух частей: теоретической и практической. Материалы урока будут сопровождены методическими рекомендациями для педагогов по проведению основного варианта урока. В них также будут предложены альтернативные сценарии проведения занятий с учётом разной технической оснащенности классов.

Содержание и сопроводительные рекомендации к "Уроку цифры" по искусственному интеллекту и машинному обучению разработаны таким образом, чтобы занятия были доступными и интересными для школьников любого возраста. 

В рамках подготовки учителей к "Уроку цифры" пройдет просветительский вебинар о понятии "цифровой кентавр", синергии человека и искусственного интеллекта, перспективах использования ИИ-технологий в сфере образования. Подробности доступны на сайте проекта урокцифры.рф.

"Развитие искусственного интеллекта в нашей стране - сложная и важная задача, в решение которой должны быть вовлечены государство, крупные компании и граждане… Проект "Урок цифры" создает платформу знаний, на основе которой дети будут формировать свои компетенции в процессе дальнейшего обучения. Искусственный интеллект – это наше будущее, а данный проект помогает детям создавать его", - сообщила Татьяна Трубникова, директор департамента координации программ и проектов.

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