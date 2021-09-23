Глава пермского управления СК найден мертвым

Рядом с телом было оружие

Глава управления Следственного комитета России по Пермскому краю найден мертвым в своем коттедже. Тело полковника Сергея Сарапульцева обнаружили коллеги, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

20 сентября студент устроил стрельбу в Пермском университете, убив 6 и ранив более 20 человек. 22 сентября в Пермь прибыл глава СКР Александр Бастрыкин. Он навестил пострадавших в больнице и дал поручение следователям выяснить причины нападения на вуз. Проверяется и порядок получения лицензии на приобретение охотничьего оружия нападавшим.

Рядом с телом Сарапульцева найдено оружие, предварительно рассматривается версия самоубийства. Полковник вернулся домой после совещания в региональном подразделении СКР, где обсуждалось расследование уголовного дела о нападении на госуниверситет. По итогам заседания ряд местных следователей отстранили от участия в расследовании, сообщает "Лента.ру".

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