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Глава пермского управления СК найден мертвым

18:29
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Рядом с телом было оружие

Глава управления Следственного комитета России по Пермскому краю найден мертвым в своем коттедже. Тело полковника Сергея Сарапульцева обнаружили коллеги, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.
Главы Минздрава и Минобрнауки вылетели в Пермь

20 сентября студент устроил стрельбу в Пермском университете, убив 6 и ранив более 20 человек. 22 сентября в Пермь прибыл глава СКР Александр Бастрыкин. Он навестил пострадавших в больнице и дал поручение следователям выяснить причины нападения на вуз. Проверяется и порядок получения лицензии на приобретение охотничьего оружия нападавшим.

Рядом с телом Сарапульцева найдено оружие, предварительно рассматривается версия самоубийства. Полковник вернулся домой после совещания в региональном подразделении СКР, где обсуждалось расследование уголовного дела о нападении на госуниверситет. По итогам заседания ряд местных следователей отстранили от участия в расследовании, сообщает "Лента.ру".

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