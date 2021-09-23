"Перестала здороваться": Бузова обиделась на Пригожина

Знаменитости поссорились после участия артистки в спектакле "Чудесный грузин"

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица Ольга Бузова перестала с ним здороваться. Подробности ссоры знаменитостей узнало издание News.ru.

Как оказалось, Пригожин и Бузова поссорились после участия артистки в спектакле "Чудесный грузин" во МХАТ им. Горького. Пригожин, комментируя участие Бузовой в постановке, рассказывал, что роль изначально предлагали его жене, певице Валерии, но та отказалась из-за другой работы.

"После того как я сообщил журналистам, что Бузова якобы попала во МХАТ им. Горького из-за меня, Оля в ответ на мои слова обиделась и перестала здороваться", - рассказал Пригожин журналистам.

Он отметил, что ему "в принципе все равно", здоровается Бузова с ним или нет. Впредь продюсер хотел бы воздержаться от разговоров о ее деятельности.

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