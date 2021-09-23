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Запутавшийся в графике Боррель едва не сорвал переговоры Лаврова

19:51
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Запланированная российским министром встреча все же состоялась

Утомленный множеством встреч на полях Генассамблеи ООН глава европейской дипломатии Жозеп Боррель едва не сорвал переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Боррель запутался в расписании и попытался переговорить с Лавровым раньше.
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У российского министра на это время была запланирована встреча с коллегой из Японии Тосимицу Мотэги. Однако Боррель явился в комнату российской делегации, хотя его встреча с Лавровым стояла в графике после переговоров российского министра с японским дипломатом.

Как передает РИА Новости, Боррель поздоровался с Лавровым и уже собирался пройти в комнату для переговоров – причем в этот момент японский министр и его делегация уже стояли у него за спиной. Высокому представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время. Трое министров посмеялись и разошлись по своим делам – в соответствии с графиком.

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