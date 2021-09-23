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В ЕР назвали дату первого заседания новой Госдумы

20:16
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Партия подготовит список кандидатур в руководящие органы парламента

В "Единой России" назвали дату первого пленарного заседания Госдумы 8-го созыва. По данным пресс-службы ЕР, оно запланировано на 12 октября.
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"Планируется, что первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы состоится 12 октября", - сообщила пресс-служба партии.

5 октября пройдет заседание руководящих органов "Единой России". Как сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, на нем партия предложит кандидатуры в руководящие органы Госдумы.

Ранее Центризбирком объявил предварительные итоги выборов в Госдуму. "Единая Россия" набрала более 49 процентов голосов. На втором месте КПРФ - менее 19. Далее - ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с результатом около семи с половиной процентов. Чуть больше 5 - у партии "Новые люди".

Таким образом, в нижней палате парламента будет пять фракций. С учётом победителей в одномандатных округах, "Единую Россию" будут представлять 324 депутата. Коммунисты получат 57 мандатов, эсеры - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. В Госдуме также будет по одному представителю партий "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" и пять самовыдвиженцев.

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