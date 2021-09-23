Захарова назвала Зеленского "плохо образованным" после его выступления в ООН

Представителю МИД не понравились слова президента, сравнившего ООН с "супергероем на пенсии"

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего работу ООН с "супергероем на пенсии". В частности, она убеждена, что политик не понимает сути произносимых слов.

"Я считаю, это можно было бы расценить как оскорбление всемирной организации, но только в том случае, если бы мы все-таки понимали, что человек, произносящий эти слова, отдает отчет в том, о чем говорит. У меня нет такого ощущения, что президент Украины в принципе понимает суть произносимых слов. Мало того, он путается, он путает даты, он путает места, он путает события. Поэтому, не уверена, что к этому нужно относиться именно таким образом", - отметила представитель МИД (цитата по РИА Новости).

Ранее Зеленский, выступая на сессии Генассамблеи ООН, сравнил всемирную организацию с "супергероем на пенсии, который забыл, что мог сделать". По мнению Захаровой, такие заявления "могут себе позволить люди дурно воспитанные и плохо образованные".

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