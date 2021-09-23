Спецслужбы Белоруссии раскрыли подготовку покушений на государственных лиц

Задержан предполагаемый исполнитель

Белорусские спецслужбы раскрыли подготовку покушения на высокопоставленных лиц. Сотрудники КГБ при расследовании дела о покушении на депутата Олега Гайдукевича задержали человека, который привозил в Белоруссию оружие и боеприпасы, а также соорудил несколько схронов.

Кадры допроса задержанного Сергея Соколова показал телеканал "Беларусь 1". Соколов рассказал, что на него вышел "некий Олег из Украины". Он предложил "принять участие в сопротивлении" и попросил присмотреть какое-нибудь огнестрельное оружие "для борьбы с режимом".

Соколов действовал автономно, соблюдал конспирацию. Как заявил замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек, задержанный имел подготовку в снайперском и минно-подрывном деле, он всегда носил с собой пистолет ТТ и два магазина, чтобы дать отпор силовикам в случае задержания.

По данным следствия, деньги на покупку оружия, приобретение автомобиля и прочие траты шли от иностранных заказчиков. Их передавали через третьих лиц и оставляли в открытой машине Соколова. При задержании был обнаружен список потенциальных жертв. Это судьи, милиционеры, руководители высокого ранга и медийные персоны, в общей сложности почти два десятка человек.

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