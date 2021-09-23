Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Афганистане

Министры встретились на полях Генассамблеи ООН

Ситуация в Афганистане и на Украине, а также вопрос иранской ядерной сделки стали темами переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Встреча прошла на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и ближневосточного урегулирования. Затронуты также состояние и перспективы отношений Россия-ЕС", - сообщили в российском МИДе.

Как сообщалось, Жозеп Боррель поторопился явиться на встречу с Сергеем Лавровым. Вместо назначенного времени он пришел раньше, в то время, когда у российского министра были запланированы переговоры с японским коллегой. Недоразумение разрешилось, министры разошлись со смехом, передает ТАСС.

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