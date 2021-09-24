Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Овнам нужно прислушаться к здоровью, а Близнецам - заняться спортом

♈ Овен

Сегодня начинается неприятный период. Он сулит серьезные проблемы со здоровьем. Прислушивайтесь к телу, не доводите себя до изнеможения. Карьера пока за бортом, займитесь более важными вещами.

♉ Телец

Финансовые инициативы принесут только убытки, так что постарайтесь не тратиться. Занимайтесь домом, созданием уюта в личном пространстве, поработайте над атмосферой в семье.

♊ Близнецы

Потратьте день на занятия спортом – давно пора привести тело в норму. Заодно найдете единомышленников, с которыми удастся интересно провести время.

♋ Рак

День подойдет для спокойного общения с близкими. Можно провести семейный праздник на природе. Активные игры всем пойдут на пользу.

♌ Лев

Сегодня вам станут очевидны ваши ошибки, поэтому день подойдет для анализа. Прислушивайтесь к себе, но практических шагов пока предпринимать нельзя.

♍ Дева

Неблагоприятный день, из-за которого планы пойдут под откос. Придется компенсировать убытки людям, с которыми вы договорились. Лучше заранее ничего не строить и спокойно провести время в гордом одиночестве.

♎ Весы

Вы остро ощутите негатив, поэтому с самого утра будете вести себя странно. Родные могут высказать недовольство на этот счет. Если не хотите грандиозной ссоры, пропускайте сказанное мимо ушей.

♏ Скорпион

Тяжелый период, который знаменуется проблемами во всех сферах жизни. Особенно пострадают отношения и финансы. Поэтому просто расслабьтесь и плывите по течению.

♐ Стрелец

День принесет трудности в самореализации. Все будет валиться из рук, заставляя вас лишний раз нервничать. Если хотите этого избежать, убавьте свою эмоциональность до минимума.

♑ Козерог

Прекрасный день для изучения нового. Попробуйте отвлечься от обязанностей и максимально погрузиться в тему, которая вам интересна. Любознательность спасет от негативных вибраций.

♒ Водолей

День заставит вас пережить яркие эмоции. Они будут сменяться регулярно, оставляя вас в полном непонимании. Сделайте акцент на спорте, релаксе или самообразовании.

♓ Рыбы

Сложный день, который пригодится только для наведения порядка в доме и голове. Избавьтесь от всего, что вызывает неприятные реакции. Пора расстаться с вещами, людьми, воспоминаниями, которые давно изжили себя.

Гороскоп составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram