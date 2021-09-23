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Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке

22:04
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Поиски начнутся с рассветом

Авария вертолета на Камчатке: Ка-27 совершил жесткую посадку. По данным авиационных служб, машина села в районе горы Острая.
Вертолет совершил аварийную посадку во дворе больницы Ижевска (видео)

"Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ка-27 в районе горы Острая на Камчатке. На борту находилось трое человек", - приводит слова представителя авиационных служб ТАСС.

Поиски начались, однако в активную фазу перейдут в светлое время суток. Планируется привлечь к спасательной операции вертолет и наземную группировку. Известно, что Ка-27 выполнял тренировочный полет.

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