Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке

Поиски начнутся с рассветом

Авария вертолета на Камчатке: Ка-27 совершил жесткую посадку. По данным авиационных служб, машина села в районе горы Острая.

"Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ка-27 в районе горы Острая на Камчатке. На борту находилось трое человек", - приводит слова представителя авиационных служб ТАСС.

Поиски начались, однако в активную фазу перейдут в светлое время суток. Планируется привлечь к спасательной операции вертолет и наземную группировку. Известно, что Ка-27 выполнял тренировочный полет.

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