Военные корабли НАТО вошли в Черное море

Черноморский флот контролирует их действия

Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря. Патрульный корабль "Райо" ВМС Испании и тральщик — искатель мин "Виареджио" ВМС Италии прошли проливы в 18:30 23 сентября

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, действия натовских кораблей контролируют силы и средства Черноморского флота.

МИД России ранее заявлял, что внерегиональные игроки искусственно нагн7етают обстановку в Черном море. Судоходство в Босфоре и Дарданеллах регулирует конвенция Монтре от 1936 года. В Москве отмечают особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram