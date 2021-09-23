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Военные корабли НАТО вошли в Черное море

22:33
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Черноморский флот контролирует их действия

Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря. Патрульный корабль "Райо" ВМС Испании и тральщик — искатель мин "Виареджио" ВМС Италии прошли проливы в 18:30 23 сентября
Шестой флот США готовится к походу в Черное море

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, действия натовских кораблей контролируют силы и средства Черноморского флота.

МИД России ранее заявлял, что внерегиональные игроки искусственно нагн7етают обстановку в Черном море. Судоходство в Босфоре и Дарданеллах регулирует конвенция Монтре от 1936 года. В Москве отмечают особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы, передает РИА Новости.

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