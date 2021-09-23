Спасатели нашли троих альпинистов из застрявшей на Эльбрусе группы

Всего в группе 19 человек

Троих альпинистов из состава запросившей помощь на Эльбрусе группы нашли спасатели на высоте 5 тысяч метров над уровнем моря. Их спускают вниз на ратраках, сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

"Только троих сейчас посадили в ратрак на высоте 5 тыс. м. Пока по остальным точной информации нет", - сказал Гулиев агентству ТАСС. По его словам, у альпинистов есть признаки обморожения.

Всего в группе было 23 человека, на гору пошли 19 из них. Спасатели отмечают, что поиски осложняются тем, что участники группы разбрелись по седловине Эльбруса. По их следам идут 10 спасателей и пять гидов.

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