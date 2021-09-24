Кандидат в канцлеры Германии поддержал "Северный поток — 2"

Армин Лашет указал, что стране в ближайшие годы потребуется газ

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет высказался в поддержку российского проекта газопровода "Северный поток — 2".

Во время предвыборных дебатов Лашет утвердительно ответил на вопрос, поддерживает ли он введение трубопровода в эксплуатацию. Он подчеркнул, что "Северный поток — 2" — экономический проект, а Германии в ближайшие годы потребуется газ.

Политик также указал на необходимость исполнения договоренностей федерального правительства.

Вместе с тем кандидат в канцлеры заявил, что Украина не должна нести убытки в связи с запуском "Северного потока — 2". Лашет пообещал, что "если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен", сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее сообщения о рекордно высоких ценах на газ в Европе, заявил, что скорейший ввод "Северного потока — 2" существенно сбалансирует ценовые параметры, в том числе на спотовом рынке.

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