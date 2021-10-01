От девочки до мамочки: 25 необычных фотографий Ангелы Меркель

Среди протокольных фотографий канцлера есть много живых снимков

Ангела Меркель возглавляла Германию долгих 16 лет. За эти годы как только ее не называли: "девочка Коля", "мадам Нет", "тефлоновый канцлер" и "канцлер беженцев". Наконец, ее часто называли "мамочкой Германии" и "вечным канцлером". Многим она запомнится неизменной прической и сложенными перед собой ладонями. Среди протокольных фотографий внешне строгой и невозмутимой Меркель есть и живые снимки, на которых канцлер запечатлена и веселой, и уставшей, и даже испуганной.

Необычные фотографии канцлера Германии в фотогалерее "ТВ Центра":

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