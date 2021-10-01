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От девочки до мамочки: 25 необычных фотографий Ангелы Меркель

15:54
  • пятница
  • 01 октября 2021

Среди протокольных фотографий канцлера есть много живых снимков

Ангела Меркель возглавляла Германию долгих 16 лет. За эти годы как только ее не называли: "девочка Коля", "мадам Нет", "тефлоновый канцлер" и "канцлер беженцев". Наконец, ее часто называли "мамочкой Германии" и "вечным канцлером". Многим она запомнится неизменной прической и сложенными перед собой ладонями. Среди протокольных фотографий внешне строгой и невозмутимой Меркель есть и живые снимки, на которых канцлер запечатлена и веселой, и уставшей, и даже испуганной.

Необычные фотографии канцлера Германии в фотогалерее "ТВ Центра":

 

 

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель с мужем, 2001 год
Ангела Меркель с мужем, 2001 год
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангелf Меркель
Ангелf Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель
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