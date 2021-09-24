В Конгрессе США одобрили ужесточение санкций против суверенного долга России

В американской торговой палате выступили против данной инициативы

Палата представителей Конгресса США в четверг, 23 сентября, утвердила законодательную инициативу, ужесточающую санкции в отношении суверенных долговых обязательств России в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год.

В соответствии с поправкой, гражданам США будет запрещено осуществлять операции с вновь выпущенными российскими долговыми обязательствами на первичном и на вторичном рынке. Это касается облигаций в любой валюте, выпущенных Банком России, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней.

Ужесточение санкций объясняется приписываемым России вмешательством в американские выборы. В связи с этим в инициативе содержится указание директору Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс.

В американской торговой палате выступили против данной инициативы, так как ее принятие ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов в России. При этом влияние на способность России получать средства на мировых рынках будет незначительным.

Обсуждение проекта оборонного бюджета в США продолжается, рассмотреть свой вариант должен Сенат. Затем парламентская комиссия обсудит единый проект бюджета с учетом позиций обеих палат Конгресс. После этого американским парламентариям вновь предстоит голосовать по документу, сообщает ТАСС.

Ранее комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к оборонному бюджету, которая рекомендует рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 граждан России.

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