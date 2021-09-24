Сергунина рассказала об акциях и мастер-классах в рамках конкурса "Доброволец Москвы"

Присоединиться к ним могут и те, кто не участвует в конкурсе

В Москве началась серия волонтерских акций и мастер-классов в рамках конкурса "Доброволец Москвы — 2021". Об этом в пятницу, 24 сентября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Заммэра отметила, что одним из нововведений конкурса в этом году стала возможность для горожан принять участие в волонтерской программе. Присоединиться к ней приглашают всех москвичей, в том числе тех, кто не участвует в конкурсе.

Разносторонняя волонтерская программа включает в себя патриотические, культурные, социально ориентированные и экологические акции. В частности, все москвичи могут передать канцелярские принадлежности для детей из малообеспеченных, многодетных семей и социальных учреждений в рамках акции "#МыВместе соберем ребенка в школу".

17 октября жителям столицы предлагают присоединиться к субботнику в парковой зоне музея-усадьбы "Архангельское". После уборки для участников проведут экскурсию по территории усадьбы.

25 октября начнется акция "Подарки пожилым" по сбору новогодних подарков. Их можно будет принести в ресурсный центр по адресу: Ленинградский проспект дом 5, строение 1. В декабре подарки передадут подопечным благотворительного фонда "Старость в радость".

Всех желающих также приглашают поучаствовать в акции в поддержку животных из приютов #НакормиСобаку. Она будет проходить до декабря. Горожане могут прийти в офис "Мосволонтера" (Ленинградский проспект, дом 5, строение 1) и оставить в установленных там боксах сухой корм, игрушки, поводки и теплые лежанки.

Конкурс "Доброволец Москвы" проводится в седьмой раз. Принять в нем участие могут представители всех направлений волонтерской деятельности. Для этого необходимо подать заявку до 26 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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