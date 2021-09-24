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Около 30 мероприятий пройдет на стенде столицы на Московской международной книжной ярмарке

10:06
  • пятница
  • 24 сентября 2021

В программу входят лекции, презентации, мастер-классы

На площадке правительства Москвы на 34-й Московской международной книжной ярмарке запланировано около 30 мероприятий. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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Столичный департамент культуры представит на ярмарке площадку "Библиотеки Москвы" с лекторием, интерактивным пространством и литературной фотозоной. В программу входят лекции, презентации, мастер-классы и другие события.

Часть мероприятий посвящена юбилеям любимых авторов: Михаила Афанасьевича Булгакова, Николая Алексеевича Некрасова, Федора Михайловича Достоевского.

24 сентября в 17:00 состоится паблик-ток "Московское детство Достоевского". Писатель Юрий Нечипоренко и кандидат исторических наук Алексей Виноградов презентуют свою книгу и расскажут о юности Достоевского в столице.

25 сентября в 11:00 начнется лекция о Москве глазами Булгакова-журналиста. Заведующий отделом научно-исследовательской деятельности Музея Булгакова Иван Назаров ответит на вопросы о том, какое первое впечатление произвела на писателя столица молодого советского государства, как московская пресса освещала городские события в 1920-х.

Также 25 сентября в 14:00 режиссер Марита Захарова прочитает лекцию "Экранизация "Анны Карениной": от немого кино до Netflix". Слушатели узнают, чем это произведение так привлекает кинематографистов, чем отличаются наиболее заметные экранизации и какие художественные приемы в них использовались.

26 сентября в 14:00 посетителей ярмарки приглашают на лекцию "Журнал, салон и светская беседа: как читали в XIX веке и почему сейчас мы читаем по-другому". Кандидат филологических наук Елена Бучкина расскажет, как формировался литературный канон позапрошлого столетия, что читали и где брали книги дворяне, разночинцы и крестьяне. Еще одна тема — как современному читателю правильно понять смысл произведений того периода, сообщает АГН "Москва".

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