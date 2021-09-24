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Делегация талибов может приехать с визитом в Россию

10:33
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Говорить о конкретике пока преждевременно

Россия и Афганистан обсуждают возможность визита делегации афганского правительства, сформированного представителями движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России). Об этом в пятницу, 24 сентября, рассказал источник в российском Министерстве иностранных дел.
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Источник подтвердил сам факт обсуждения возможного визита, однако подчеркнул, что говорить о конкретике преждевременно, сообщает РИА Новости.

Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов ранее заявил, что речь о признании российской стороной талибов в настоящее время не идет — как и о рассмотрении заявки на вступление Афганистана в ШОС.

При этом Министерстве иностранных дел рассказали, что спецпредставители России, Китая и Пакистана договорились с "Талибаном" поддерживать контакты в интересах мира и процветания Афганистана.

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