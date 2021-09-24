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"Газпром" отреагировал на обвинения в недопоставках газа

10:46
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Экспорт находится на исторических максимумах

Обвинения стран Запада в адрес России в недопоставках газа абсурдны.

"Газпром" увеличил добычу газа год к году на 18,4%, сейчас поставки в Европу находятся на исторических максимумах, передает ТАСС.

"Поставки трубопроводного газа "Газпромом" происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей", - заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.

Основные покупатели российского газа в Европе - Германия, Турция и Италия, уточнил он.

Ранее власти США и Польши обвини Россию в использовании ситуации с нехваткой газа и ростом на него цен в Европе в интересах трубопровода "Северный поток-2".

10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Его планирует ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.

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