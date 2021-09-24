Врачи Сеченовского университета провели уникальную операцию

Впервые эхинококки из сердца и легких удалили без аппарата искусственного кровообращения

В Москве провели уникальную операцию. Впервые в мире при удалении поражений сердца и лёгочной артерии не использовали систему искусственного кровообращения, то есть не останавливали сердце. Это стало возможным благодаря высокому профессионализму хирургов и новейшему оборудованию. После такого вмешательства пациент значительно быстрее восстанавливается. Молодой человек чувствует себя хорошо и скоро вернётся домой.

Ахмад ничего не почувствовал. То, что спустя всего два дня после сложнейшей операции молодой человек разговаривает, находится в обычной палате и готовится к выписке, можно назвать только чудом. Аспирант московского вуза из Афганистана обратился к врачам с сильной слабостью и кровоотделением при кашле. Сделали рентген грудной клетки и УЗИ сердца. Увиденное повергло врачей в шок.

"Мы видим эхинококк, которые как пробка заблокировал правую легочную артерию, то есть вход в правое легкое. Проанализировав эти картинки дальше, мы увидели следующую ужасную картинку: это эхинококковая киста сердца", - говорит профессор, директор клиники факультетской хирургии Сеченовского университета Роман Комаров.

Эхинококк - это ленточные черви. Они могли попасть в кишечник в эпидемиологически неблагоприятном регионе, а потом через кровоток поразили сердце и артерию. Такая локализация считается очень редкой.

"Этот эхинококк располагался вот здесь - в самом центре сердца. Он сдавливал камеры сердца, левый желудочек и мешал сердцу нормально работать. А опасность - мгновенная эмболия и мгновенная смерть", - говорит Комаров.

Пациента срочно стали готовить к операции. С учетом опыта команды хирургов и анестезиологов Сеченовского университета и уникальных технологий, которые здесь используются, врачи решили провести операцию без искусственного кровообращения. В мировой практике такого еще не было.

"Для того, чтобы безопасно удалить эхинококк из легочной артерии и сердца, нужно остановить и то и другое - человек не дышит и сердце не бьётся. Кроме того, чтобы удалить эхинококк из легочной артерии, больного нужно охладить до 18 градусов. По сути, заморозить, чтобы это было безопасно", - объясняет хирург Комаров.

Но врачи решили работать на бьющемся сердце.

"Представьте себе, что нужно поменять ремень на работающем двигателе. Сердце двигается, происходят внеочередные сокращения", - рассказывает заведующий отделением хирургии сердца клиники факультетской хирургии Сеченовского университета Станислав Чернявский.

Пациент был в тяжелейшем состоянии, личинки сдавливали сердце и легочную артерию, нарушали работу и отравляли организм. Паразитическое образование могло лопнуть в любой момент и вызвать анафилактический шок.

Операция длилась около пяти часов - из жизненно важных органов специалисты извлекли огромные мешки с паразитами и при этом сохранили ткани.

"Кисты большие, есть риск задеть и проводящую систему и повредить сердечную мышцу", - объясняет доцент кафедры факультетской хирургии Сеченовского университета, кардиохирург Алишер Исмаилбаев.

Как обещают врачи, целостность грудной клетки восстановится через месяц. А вернуться домой и к учебе можно уже в ближайшие дни.

Наталья Тарасова, Валерий Белинский. "ТВ Центр".

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