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В Роспотребнадзоре дали прогноз по заболеваемости коронавирусом осенью

11:16
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Многое зависит от соблюдения профилактических мер и прохождения вакцинации

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России осенью текущего года ожидается ниже уровня 2020 года. Об этом в пятницу, 24 сентября, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
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По словам Горелова, в Роспотребнадзоре надеются на отсутствие осенью такой высокой заболеваемости COVID-19, как в прошлом году. При этом эксперт подчеркнул, что многое зависит от самих людей — соблюдения профилактических мер и прохождения вакцинации.

Представитель Роспотребнадзора напомнил, что масочный режим никто не отменял, соответствующее постановление главного государственного врача России продолжает действовать. Для азиатских стран это вообще стало нормой после прихода первого вируса SARS, подчеркнул Горелов.

Специалист также указал, что уже около 40 млн россиян полностью вакцинировались от коронавируса, часть людей перенесли болезнь. Однако для достижения популяционного иммунитета нужно еще больше привитых, чтобы создалась необходимая иммунная прослойка, цитирует Горелова РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что суточная заболеваемость коронавирусом в Москве нестабильна из-за сезонных причин. Он призвал москвичей соблюдать эпидемиологические требования.

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