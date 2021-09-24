Россиянин убил жену за то, что она не готовила еду и не ночевала дома

Ей - 73 года, ему - 61 год

Пенсионер в Архангельске убил жену за то, что она не готовила, не убирала, не ночевала дома и ругала его за пьянство.

Инцидент произошел 16 апреля 2021 года в доме на улице Штурманской. В тот день 61-летний мужчина поссорился со своей 73-летней супругой, заклеил ей рот скотчем и избил. Женщина скончалась на месте преступления от тупой травмы груди. Спустя время пенсионер сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.

На допросе мужчина признал вину. Он рассказал, что в последнее время жена перестала убираться в доме, готовить еду. Несколько раз она оставалась ночевать в другом месте и регулярно высказывала свое недовольство по поводу пьянства.

24 сентября подсудимому вынесли приговор – за убийство жены он получил 10 лет колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу, уточнили в Следственном комитете.

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