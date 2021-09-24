Коронавирусом в России заболели еще 21379 человек

Выздоровели 15828 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 21379 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 828 человек, выздоровели 15828 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2893. В Московской области за сутки заболели 1008 человек, в Санкт-Петербурге - 1874.

За весь период пандемии в стране выявлено 7376374 случая инфекции. Умерли 202273 пациента. Выздоровели 6574608 человек.

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