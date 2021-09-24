Нижнекамск окутало черным дымом из-за пожара в промзоне (видео)

Спасены четыре человека
Крупный пожар произошел в строящемся здании в промышленной зоне Нижнекамска.
Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. На опубликованных в социальных сетях кадрах можно заметить, как густой черный дым окутал город.
Четыре человека оказались заблокированы на крыше. Спасателям удалось их снять с помощью трехколенной лестницы. Пострадавших в результате пожара нет, передает "Интерфакс".
На данный момент пожар потушен. выездная лаборатория Минэкологии замеряет содержание в воздухе токсичных веществ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram