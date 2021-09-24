Нижнекамск окутало черным дымом из-за пожара в промзоне (видео)

Спасены четыре человека

Крупный пожар произошел в строящемся здании в промышленной зоне Нижнекамска.

Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. На опубликованных в социальных сетях кадрах можно заметить, как густой черный дым окутал город.

Четыре человека оказались заблокированы на крыше. Спасателям удалось их снять с помощью трехколенной лестницы. Пострадавших в результате пожара нет, передает "Интерфакс".

На данный момент пожар потушен. выездная лаборатория Минэкологии замеряет содержание в воздухе токсичных веществ.

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