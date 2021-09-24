Премьер-министр Украины обвинил "Газпром" в росте цен на газ

Российская компания якобы сократила экспортные поставки газа

Причиной роста цен на газ является "энергетическая война", якобы развязанная "Газпромом". С таким заявлением в пятницу, 24 сентября, выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы украинского правительства, российский поставщик "развязал для шантажа и введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" энергетическую войну. Шмыгаль заявил, что это якобы подтверждает уменьшение экспорта со стороны "Газпрома" в сравнении с предыдущими годами, а также отказ от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы.

Одновременно с этим Шмыгаль заверил украинцев, что цена на газ для населения до завершения отопительного сезона останется неизменной. Украинский премьер объявил, что страна в целом готова к отопительному сезону, сообщает ТАСС.

Ранее власти США и Польши обвинили Россию в использовании ситуации с нехваткой газа и ростом на него цен в Европе в интересах проекта "Северный поток — 2". Однако начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев заявил, что обвинения беспочвенны, а поставки газа в Европу находятся на исторических максимумах.

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