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Полиция проверяет сообщения об угрозе стрельбы в школе Балашихи

11:48
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Дети в безопасности

Полиция проверяет информацию с угрозами стрельбы в школе в подмосковной Балашихе.

Как стало известно ТАСС, сообщение разместили в социальных сетях. Сейчас в школе проводятся оперативные мероприятия. Дети в безопасности.

"Ситуация на контроле, оперативные службы работают", - заявил РИА Новости сотрудник администрации города.

UPD (11:57 мск): Информация об угрозах стрельбы в школе не подтвердилась. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что это был пранк.                         

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