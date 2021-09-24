Полиция проверяет сообщения об угрозе стрельбы в школе Балашихи

Дети в безопасности

Полиция проверяет информацию с угрозами стрельбы в школе в подмосковной Балашихе.

Как стало известно ТАСС, сообщение разместили в социальных сетях. Сейчас в школе проводятся оперативные мероприятия. Дети в безопасности.

"Ситуация на контроле, оперативные службы работают", - заявил РИА Новости сотрудник администрации города.

UPD (11:57 мск): Информация об угрозах стрельбы в школе не подтвердилась. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что это был пранк.

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