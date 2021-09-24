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Свыше 100 социально ориентированных НКО подали заявки на конкурс грантов "Москва — добрый город"

12:00
  • пятница
  • 24 сентября 2021

В 2021 году условия конкурса стали более открытыми и доступными

Свыше 100 социально ориентированных некоммерческих организаций подготовили заявки для конкурса грантов "Москва — добрый город", который стартовал 15 сентября. Об этом в пятницу, 24 сентября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Как уточнила заммэра, в первые сутки НКО подготовили 37 заявок. Сейчас в системе находятся 111 организаций-участников.

Конкурс является уникальной площадкой для реализации значимых городских инициатив. Власти столицы делают все возможное, чтобы как можно больше социально ориентированных НКО получили грантовую поддержку и способствовали улучшению качества жизни в Москве, сказала Ракова.

В 2021 году условия конкурса стали более открытыми и доступными: упростились организационные требования и усилена техническая поддержка со стороны операторов конкурса. В случае возникновения вопросов при заполнении документов можно позвонить на горячую линию и уточнить информацию.

Условия участия в конкурсе были пересмотрены по просьбам представителей НКО. Так, снижены требования к периоду регистрации НКО для получения гранта свыше 1 млн рублей, скорректированы правила о наличии собственного вклада в проект. Также организаторы конкурса приняли решение отказаться от требования о предоставлении гарантийного письма от соисполнителей проекта. Размер минимального гранта повышен с 500 тысяч до 1 млн рублей.

Конкурс "Москва — добрый город" проводится с 2019 года. За это время город поддержал более 270 проектов НКО, направленных на помощь москвичам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: старшему поколению, людям с инвалидностью, многодетным или приемным семьям, бездомным. В этом году общий объем грантовых средств составит 400 млн рублей. Заявки будут приниматься до 19 октября. Победителей объявят 30 ноября.

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