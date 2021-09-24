ЦИК оценил востребованность онлайн-голосования по итогам выборов

Основная электоральная группа "ждет, что же будет дальше"

Система дистанционного электронного голосования в России востребована основной электоральной группой. Об этом в пятницу, 24 сентября, рассказал заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

В ходе заседания ЦИК Булаев заявил, что основная электоральная группа "ждет, что же будет дальше".

По словам представителя Центризбиркома, задачей государства и всех избирательных комиссий является снятие всех вопросов к применению системы электронного голосования вопросов. Если такие вопросы все же возникают, на них должны быть даны четкие и ясные ответы, подчеркнул Булаев.

Замглавы ЦИК также рассказал, что все субъекты Российской Федерации, использовавшие формат онлайн-голосования на сентябрьских выборах, корректным образом отразили результаты в протоколах избирательных комиссий, сообщает РИА Новости.

Онлайн-голосование использовалось в Москве и шести российских регионах на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование может быть введено на президентских выборах 2024 года по всей России, допустила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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