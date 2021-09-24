После крушения Ка-27 на Камчатке возбуждено уголовное дело

Вертолет перестал выходить на связь через 20 минут после взлета

Следственный комитет возбудил уголовное после крушения вертолета Ка-27 на Камчатке. Дело расследуется по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

По данным следствия, 23 сентября вертолет Ка-27 перестал выходить на связь примерно через 40 минут после взлета. На борту находились пять человек. Были организованы поисковые мероприятия.

Утром 24 сентября обломки вертолета на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка. По данным источника ТАСС, все находившиеся на борту погибли.

В настоящее время спасатели прокладывают пусть к месту происшествия с использованием альпинистского снаряжения.

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