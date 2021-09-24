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После крушения Ка-27 на Камчатке возбуждено уголовное дело

12:25
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Вертолет перестал выходить на связь через 20 минут после взлета

Следственный комитет возбудил уголовное после крушения вертолета Ка-27 на Камчатке. Дело расследуется по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке

По данным следствия, 23 сентября вертолет Ка-27 перестал выходить на связь примерно через 40 минут после взлета. На борту находились пять человек. Были организованы поисковые мероприятия.

Утром 24 сентября обломки вертолета на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка. По данным источника ТАСС, все находившиеся на борту погибли.

В настоящее время спасатели прокладывают пусть к месту происшествия с использованием альпинистского снаряжения.

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