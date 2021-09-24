Маткапитал на первого ребенка в 2024 году вырастет до 544301 рубля

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила планы по индексации маткапитала

Материнский капитал на первого ребенка в 2024 году вырастет до 544 301 рубля. Об этом в пятницу, 24 сентября, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

В ходе заседания Российской трехсторонней комиссии Голикова отметила, что на второго ребенка маткапитал в 2024 году будут выплачивать в сумме 719 274 рубля.

Всего на финансирование программы материнского капитала власти России в рамках трехлетнего бюджета направят 1,6 трлн рублей, цитирует Голикову РИА Новости.

21 сентября премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в проекте федерального бюджета России на ближайшие три года предусмотрены средства на индексацию материнского капитала.

В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 503 237 рублей. При этом величина маткапитала на второго ребенка составит 665 009 рублей. Если семья ранее получала материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля.

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